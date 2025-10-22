З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень
фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 56 боєзіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян, інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Товстодубове, Нова Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 73 обстріли, зокрема один – із  реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного. 

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного. 

На Лиманському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника. 

На Краматорському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка,  наразі бій триває у одній локації. 

На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість бойових зіткнень ще тривають. 

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя. 

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
﻿
