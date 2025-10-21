УП: Тарнавський повертається командувати 9-им армійським корпусом

За даними журналістів, влітку він пішов з цієї посади нібито через стан здоров'я.

За даними УП, бригадний генерал Олександр Тарнавський повертається на посаду керівника 9-го армійського корпусу. Влітку він пішов з цієї посади, а також склав обов'язки командира прикріпленого до корпусу оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Причиною звільнення, за даними джерел УП, нібито був стан здоров'я. Замість нього командувати 9-им корпусом став 50-річний генерал-майор Віктор Ніколюк.

"На днях Тарнавський повернувся на своє колишнє місце, а Ніколюка, як дізналася УП, Сирський поставив командиром іншого – 20-го корпусу, який діє на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Ніколюк у 20 корпусі зайняв місце полковника Максима Кітугіна, якого зняли з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину", – повідомили журналісти.

Тарнавський до посад в ОТУ "Донецьк" і 9-му корпусі очолював ОСУВ "Таврія". Це було в час важкого наступу Сил оборони в Запорізькій області влітку 2023-го. Тоді українськи бійці три місяці намагалися прорвати першу лінію оборони окупантів біля Роботиного, яке майже повністю повернулося під контроль ворога за рік.