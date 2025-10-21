ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

УП: Тарнавський повертається командувати 9-им армійським корпусом

За даними журналістів, влітку він пішов з цієї посади нібито через стан здоров'я. 

УП: Тарнавський повертається командувати 9-им армійським корпусом
Фото: mukachevo.net

За даними УП, бригадний генерал Олександр Тарнавський повертається на посаду керівника 9-го армійського корпусу. Влітку він пішов з цієї посади, а також склав обов'язки командира прикріпленого до корпусу оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". 

Причиною звільнення, за даними джерел УП, нібито був стан здоров'я. Замість нього командувати 9-им корпусом став 50-річний генерал-майор Віктор Ніколюк. 

"На днях Тарнавський повернувся на своє колишнє місце, а Ніколюка, як дізналася УП, Сирський поставив командиром іншого – 20-го корпусу, який діє на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Ніколюк у 20 корпусі зайняв місце полковника Максима Кітугіна, якого зняли з посади через прорив росіян на Дніпропетровщину", – повідомили журналісти. 

Тарнавський до посад в ОТУ "Донецьк" і 9-му корпусі очолював ОСУВ "Таврія". Це було в час важкого наступу Сил оборони в Запорізькій області влітку 2023-го. Тоді українськи бійці три місяці намагалися прорвати першу лінію оборони окупантів біля Роботиного, яке майже повністю повернулося під контроль ворога за рік.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies