ГоловнаСуспільствоПодії

Керівника коледжу з Тернопільщини підозрюють у зарахуванні військовозобов'язаних за гроші на денну форму навчання

Допомогу у зарахуванні оцінювали від 1 до 2 тис. доларів.

Фото: СБУ

Керівника одного із коледжів Тернопільської області затримали за підозрою в тому, що він “заробляв на ухилянтах”.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Тернопільській області.

“Посадовець коледжу разом зі спільниками налагодив схему одержання грошей за зарахування на денну форму навчання, що дозволяло військовозобов'язаним чоловікам отримати відстрочку від мобілізації”, - йдеться у повідомленні.

Для цього абітурієнтам штучно створювали перешкоди під час вступу, безпідставно відмовляючи абітурієнтам у прийомі документів. А допомогу у зарахуванні оцінювали у 1-2 тис. доларів.

Співробітники СБУ затримали виконувача обов’язків директора коледжу та одного із посередників під час розподілу між ними частини хабаря.

У ході обшуків у затриманих вилучили готівкову валюту, зокрема й частину грошей, переданих під час контролю правоохоронців за вчиненням хабарниками злочину.

Керівнику коледжу та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

