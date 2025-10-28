Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей
Фото: Pixabay

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей, передає Офіс генпрокурора. 

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Вирок — 15 років позбавлення волі.

Дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Вирок може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей.
