РФ атакувала три райони Запорізької області, загинула людина

Унаслідок атак по Запорізькій області одна людина загинула, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак по Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ завдали чотири авіаційні удари по Тернуватому, Новому Запоріжжю, Новоуспенівському та Малинівці.233 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Приморське, Степове, Гуляйполе, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.

Три обстріли з РСЗВ накрили Новомиколаївку, Новоандріївку та Малу Токмачку.

156 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Молої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.