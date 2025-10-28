Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
РФ атакувала три райони Запорізької області, загинула людина

Впродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 15 населених пунктах регіону.

Унаслідок атак по Запорізькій області одна людина загинула, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак по Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ завдали чотири авіаційні удари по Тернуватому, Новому Запоріжжю, Новоуспенівському та Малинівці.233 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Приморське, Степове, Гуляйполе, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.

Три обстріли з РСЗВ накрили Новомиколаївку, Новоандріївку та Малу Токмачку.

156 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Молої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
