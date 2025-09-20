У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росіяни завдали майже сотню ударів по прикордонню Сумщини

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА.

Росіяни завдали майже сотню ударів по прикордонню Сумщини
Фото: Олег Григоров

За добу російські війська здійснили 99 обстрілів по 41 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункт Хотінської, Юнаківської, Білопільської, Краснопільської, Миропільської, Середино-Будської, Шалигинської, Есманської, Дружбівської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Путивльської, Новослобідської, Великописарівської.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: у Білопільській громаді — об’єкт цивільної інфраструктури, приватний будинок та автомобіль; у Юнаківській громаді — два приватні будинки.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали одну людину.
