Росіяни завдали майже сотню ударів по прикордонню Сумщини

За добу російські війська здійснили 99 обстрілів по 41 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункт Хотінської, Юнаківської, Білопільської, Краснопільської, Миропільської, Середино-Будської, Шалигинської, Есманської, Дружбівської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Путивльської, Новослобідської, Великописарівської.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: у Білопільській громаді — об’єкт цивільної інфраструктури, приватний будинок та автомобіль; у Юнаківській громаді — два приватні будинки.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали одну людину.