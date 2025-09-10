​Кримські цілі
Україна синхронізувала санкції з Британією і ввела свої проти тих, хто підтримує російський ВПК

Також під обмежувальні заходи потрапили особи, які допомагають тіньовому флоту й енергетичному сектору Росії.

Україна синхронізувала санкції з Британією і ввела свої проти тих, хто підтримує російський ВПК
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Україна синхронізувала санкції з Великобританією і запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо введення санкцій.

У межах синхронізації санкцій Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ. 

У переліку є компанії, що вже перебувають під санкціями США як-от один із найбільших у Росії постачальників вугілля «Стройсервіс» і російська вугледобувна й переробна компанія «Російська енергія». Також санкції застосували проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

У переліку - «Сітронікс КТ», яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, «СІНТО» – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, «Балтінфоком» – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній «Бі Пітрон», що технічно переоснащує російські військові підприємства, «Точна механіка» – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.
