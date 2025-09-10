Речниця НАТО заявила, що ППО Альянсу “зустріло” численні безпілотники у повітряному просторі Польщі

Вона не зазначила, чиї це були безпілотники.

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що ППО Північноатлантичного альянсу “зустріло” численні безпілотники у повітряному просторі Польщі.

Про це вона написала у соцмережі Х.

“Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони”, – написала речниця.

Еллісон Гарт не вказала у своєму дописі, про чиї безпілотники йдеться.

Вона зазначила, що генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом, а Альянс тісно консультується з Польщею.