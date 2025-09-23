Зеленський прибув до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів братиме участь у заходах високого рівня 80-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про перебування у Нью-Йорку глава держави розповів на своїй сторінці у Telegram. За словами Зеленського, США прийматимуть перший саміт Коаліції за повернення дітей на рівні лідерів, а також щорічний саміт Кримської платформи, який вперше організовано на глобальному майданчику.

Президент анонсував понад два десятки зустрічей упродовж прийдешніх днів, одна з яких, як вже повідомив Білий дім, буде з американським колегою Дональдом Трампом.

У вівторок Зеленський виступить на засіданні Ради безпеки ООН, а промова з головної трибуни Генасамблеї ООН відбудеться у середу.