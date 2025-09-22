Білий дім: Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про заплановані зустрічі президента США в ООН, передає “Радіо Свобода”.
Зокрема завтра, 23 вересня, Дональд Трамп планує провести зустрічі, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу.
Крім того, на окремому багатосторонньому саміті Трамп зустрінеться з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.
- Вчора президент України Володимир Зеленський анонсував "напружений тиждень дипломатії" і зустріч із Трампом.
- А перед тим Зеленський розповів, що хоче обговорити з Трампом під час майбутньої поїздки до США.