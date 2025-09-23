Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаПолітика

Президентка Швейцарії запевнила, що її країна готова прийняти переговори України і РФ на рівні лідерів

Володимир Зеленський провів зустріч із Карін Келлер-Зуттер і запросив її в Україну.

Президентка Швейцарії запевнила, що її країна готова прийняти переговори України і РФ на рівні лідерів
Володимир Зеленський із швейцарською колегою Карін Келлер-Зуттер
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із швейцарською колегою Карін Келлер-Зуттер. Вона запевнила, що її країна готова прийняти переговори України і РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента. 

Глава держави подякував за підтримку України та солідарність з українським народом.

У повідомленні йдеться, що лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, а Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.

Також сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими, і це розширення агресії.

Очільники держав обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки. Глава держави запросив президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.

  • Раніше ідею зустрічі президента України та лідера РФ у Швейцарії озвучив міністр закордонних справ Іґнаціо Кассіс після слів французького президента Еммануеля Макрона, що таку зустріч можна було б провести в Женеві. 
