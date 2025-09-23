Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Трамп: Орбан змінить свою думку щодо імпорту нафти з Росії

Президент США нагадав, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного прокоментував закупівлю російської нафти Угорщиною.

"Я маю відчуття, що Орбан змінить свою думку. Російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі. Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки, і воно виглядає так, що воно не зупиниться", - сказав Трамп.

Втім, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна попри вимоги США не відмовиться від російської нафти,.

“Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни", - зазначив Сіярто.

Він також заявив, що санкції проти російських енергоносіїв шкодить першочергово європейським країнам, які імпортують російську нафту та газ. 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, аби прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почув сигнал від США щодо необхідності відмови від російської нафти
  • Раніше Reuters з посиланням на чиновника Білого дому повідомило, що Трамп вимагає від Європи припинити купувати російську нафту. Оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу нафти до ЄС за один рік.
