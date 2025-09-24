Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Рубіо зустрівся з російським міністром Лавровим

Держсекретар США закликав припинити вбивства.

Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Рубіо повторив заклик Дональда Трампа припинити вбивства. Також держсекретар наголосив, що необхідно, аби РФ зробила реальні кроки для досягнення стійкого врегулювання війни проти України.

  • 23 вересня відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Український президент назвав її хорошою.
  • Опісля лідер США оприлюднив несподіваний допис у своїй соцмережі, в якому висловив підтримку Україні, зазначивши, що наша держава може боротися і перемогти та повернути всі свої території. Також Трамп назвав РФ «паперовим тигром».
