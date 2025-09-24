Рубіо зустрівся з російським міністром Лавровим

Державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Рубіо повторив заклик Дональда Трампа припинити вбивства. Також держсекретар наголосив, що необхідно, аби РФ зробила реальні кроки для досягнення стійкого врегулювання війни проти України.