Рубіо прийняв запрошення Сибіги відвідати Україну

Коли саме відбудеться візит Рубіо до України – наразі невідомо.

Сибіга та Рубіо на Генасамблеї ООН, Нью-Йорк, 25 вересня 2025

Державний секретар США Марко Рубіо прийняв запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги відвідати Україну.

Про це глава українського МЗС повідомив у “Фейсбуці”.

Сибіга розповів, що 3-й день Генасамблеї ООН завершився важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США Марко Рубіо.

Глава МЗС України висловив вдячність Марку Рубіо за принципову позицію президента США Дональда Трампа.

Сторони обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ.

“Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте”, – написав Сибіга.