«Українська команда» передала вантажівку бійцям батальйону «Свобода» на Добропільсько-Покровський напрямок

ГоловнаПолітика

Бійці намагаються зберегти логістику на даному напрямку. 

Волонтери «Української команди» передали ще одну вантажівку бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади Національній гвардії України «Рубіж» на Добропільсько-Покровський напрямок. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

«Передали чергову вантажівку бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади Національної гвардії України «Рубіж». Вони з першого дня вторгнення захищали Київщину, боронили Донеччину та Луганщину, і сьогодні б’ються на найгарячішому напрямку фронту – Покровському», - йдеться у повідомленні.

На Добропільсько-Покровському напрямку наші військові дуже потребують підтримки, адже ворог б’є по шляхах забезпечення, ускладнюючи передачу боєприпасів та їжі на позиції. Одне з основних завдань наших воїнів – зберегти логістику, тому зараз їм як ніколи потрібна допомога, відзначають волонтери. 

Як повідомлялося раніше, «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення вже передала на передову понад 3,5 тисячі дронів різних типів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.
