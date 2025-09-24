Макрон: залишається кілька годин, щоб Іран прийняв умови ядерної угоди

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про перемовини з іранським колегою на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
“У світлі невиконання Іраном своїх ядерних зобов'язань, разом з Німеччиною та Великобританією ми вирішили запустити механізм Snapback, що дозволить відновити санкції проти Ірану”, - зазначив Макрон.
Він запевнив, що угода залишається можливою, але залишилося лише кілька годин, щоб Іран відреагував на законні умови.
Макрон заявив президенту Ірану про вимоги, щодо яких компромісу не буде:
- Повний доступ інспекторів МАГАТЕ до Ірану.
- Прозорість щодо запасів збагачених матеріалів.
Негайне відновлення переговорів.
Що передувало заяві
- Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що після "необдуманих" кроків, вжитих Британією, Францією та Німеччиною проти Тегерана, співпраця з МАГАТЕ буде призупинена.
-
Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року.
-
Наприкінці серпня Велика Британія, Франція та Німеччина розпочали процес відновлення основних санкцій ООН проти Ірану, знятих згідно з угодою 2015 року, оскільки напруженість навколо ядерної програми Тегерана знову загострилася.