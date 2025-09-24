Макрон: залишається кілька годин, щоб Іран прийняв умови ядерної угоди

У разі невиконання Іраном своїх ядерних зобов'язань, проти нього відновлять санкції.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про перемовини з іранським колегою на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

“У світлі невиконання Іраном своїх ядерних зобов'язань, разом з Німеччиною та Великобританією ми вирішили запустити механізм Snapback, що дозволить відновити санкції проти Ірану”, - зазначив Макрон.

Він запевнив, що угода залишається можливою, але залишилося лише кілька годин, щоб Іран відреагував на законні умови.

Макрон заявив президенту Ірану про вимоги, щодо яких компромісу не буде:

Повний доступ інспекторів МАГАТЕ до Ірану.

Прозорість щодо запасів збагачених матеріалів.

Негайне відновлення переговорів.

Що передувало заяві