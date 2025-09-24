Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський обговорив із президентом ПАР Сирілом Рамафосою кроки для досягнення миру в Україні

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.

Зеленський обговорив із президентом ПАР Сирілом Рамафосою кроки для досягнення миру в Україні
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Президенти обговорили кроки для досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Сирілу Рамафосі за залученість ПАР до мирного процесу.

Президент ПАР поділився деталями своїх останніх контактів із Володимиром Путіним. 

Володимир Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Глава держави розповів, що зараз Росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті.

Також сторони обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.
