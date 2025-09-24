Зеленський: Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті, якщо для цього будуть певні гарантії.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
"Ми готові, якщо буде перемир’я. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що Україна зможе провести вибори, але потребуватиме підтримки союзників.
- Конституція забороняє проводити вибори під час війни. Попри те, за три з половиною роки повномасштабної війни різні політичні сили неодноразово підозрювали одна одну в початку передвиборчої процесу. Парламентарі і члени ЦВК постійно наголошують, що до повоєнних виборів необхідно готуватися вже зараз - щоб заздалегідь унормувати те, що їх неможливо провести на окремих територіях, щоб забезпечити право голосу мільйонів ВПО, українців за кордоном. Водночас, депутати досі не ухвалили жодного закону для перших повоєнних виборів. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Повоєнні вибори: чому Рада не готує необхідний закон?".
- 18 вересня, під час нещодавньої поїздки до США, Зеленський коментував питання виборів. Президент сказав, що умовою їх проведення, окрім закінчення війни, є безумовна безпека, зокрема - в повітрі. Він також зазначав, що хотів би проведення виборів, "аби покінчити з цією темою".
- Згідно з нещодавнім соцопитуванням, найвищу довіру серед політиків має ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У той же час, в разі проведення президентських виборів, найбільшу підтримку отримав би Зеленський (35% серед усіх опитаних), за Залужного проголосували би 25%.
- У 2023 році Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі. Водночас, він говорив, що готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни. Того ж року КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.
- Парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі.