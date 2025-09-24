Зеленський: Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті, якщо для цього будуть певні гарантії.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ми готові, якщо буде перемир’я. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна зможе провести вибори, але потребуватиме підтримки союзників.