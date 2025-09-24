Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з головою 80-ої сесії Генасамблеї ООН

Німкеня пообіцяла підтримку українським резолюціям.

Зеленський зустрівся з головою 80-ої сесії Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський та Анналена Бербок
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів розмову з Анналеною Бербок - колишньою міністеркою закордонних справ Німеччини, а нині президенткою 80-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як пише Офіс глави держави, йшлося про пріоритети України під час сесії Генасамблеї. Зеленський наголосив, що ООН має залишати на порядку денному ситуацію на окупованих Росією територіях, поки не відбудеться їхнє звільнення.

Президент також розповів, що Україна подасть оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях та резолюцію про засудження викрадення і депортації дітей.

Бербок запевнила, що повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Теми: , , , ,
