МЗС України відреагувало на захід китайського судна Heng Yang 9 до анексованого Криму

Судно свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут, що підтверджує усвідомлений характер порушення.

МЗС України рішуче засуджує та розцінює як грубе порушення міжнародного права та законодавства України захід китайського судна Heng Yang 9 до анексованого Криму.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого

“Особливе обурення викликає той факт, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут, що підтверджує усвідомлений характер порушення”, – заявив речник МЗС.

Георгій Тихий наголосив, що ці дії є черговим свідченням зухвалої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до основоположних норм міжнародного права.

В свою чергу посольство України в КНР направило офіційну ноту до МЗС Китаю. Київ закликав Пекін вжити невідкладних заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому. Також Україна вимагає дотримуватися заявленої політики щодо утримання компаній з КНР від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України.

Також Україна поінформувала про інцидент Міжнародну морську організацію (ІМО).

“Українська сторона залишає за собою право належним чином реагувати на усі випадки порушень територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб”, – підкреслили в українському МЗС.

Раніше повідомлялось, що судно Heng Yang 9 протягом останніх кількох місяців було зафіксоване в анексованому Криму щонайменше тричі. Воно цього літа судно здійснило щонайменше два візити до Севастополя, після цього судно заходило до портів Туреччини, перш ніж вирушити до Єгипту.