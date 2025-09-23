Financial Times отримало підтвердження заходу китайського судна у порт Криму

Видання змогло незалежно підтвердити це, використовуючи супутникові та радіолокаційні знімки, дані транспондерів та звичайні фотографії.

Китайське вантажне судно Heng Yang 9 неодноразово заходило до порту Севастополя в окупованому Криму, повідомляє Financial Times. Це перші зафіксовані візити великого іноземного корабля до українського порту, захопленого Росією.

За даними супутникових знімків та трекінгу, судно перебувало в Севастополі щонайменше тричі з червня по вересень. При цьому воно фальсифікувало свої координати, щоб приховати маршрути.

В Офісі президента України заявили, що подібні дії є неприйнятними, і попередили: судна, які заходять у порти окупованих територій, ризикують потрапити під санкції.

Китайське МЗС у відповідь запевнило, що рекомендує своїм компаніям уникати контактів із окупованими територіями України.