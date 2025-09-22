Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Один мешканець Харківщини загинув, п'ятеро – постраждали унаслідок атак РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів області.

Один мешканець Харківщини загинув, п'ятеро – постраждали унаслідок атак РФ
Ліквідація наслідків атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж доби один мешканець Харківщини загинув, і ще п'ятеро – постраждали унаслідок атак РФ. Ще одна жінка постраждала від невідомої вибухівки. Ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У селищі Борова загинув 47-річний чоловік, постраждали 52-річний і 60-річний чоловіки. 

У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждав 72-річний чоловік, а у с. Новомиколаївка Шевченківської громади – 37-річний і 35-річний чоловіки.

Крім того внаслідок вибуху невідомого предмету в Куп’янську постраждала 45-річна жінка. 

Також до медиків звернувся 62-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок обстрілу в с. Глушківка Курилівської громади 19 вересня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Новомиколаївка); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено ліцей (с. Пільна).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 114 людей. Залишилося 55 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3840 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку  вчора відбулося 6 ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

  • Російські війська залишають "дрова-обманки" у прикордонних населених пунктах Харківщини. Усередині дров ховають вибухівку, яка спрацьовує від детонатора. 
