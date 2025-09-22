Унаслідок нічної атаки постраждали чотири райони Київської області. Є пошкодження житлових будинків і щонайменше один поранений.

За даними ДСНС, в Борисполі російський удар спричинив пожежу в багатоповерхівці і приватному будинку. Пошкоджено транспорт і житло, поранений чоловік 1993 р.н.

“У Малій Олександрівці (Бориспільський район, – Ред.) – пожежа в приватному будинку”, – додали рятувальники.

У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки. У Фастівському була пожежа житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки

“На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів”, – додали рятувальники.