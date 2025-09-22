Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Чотири райони Київської області постраждали внаслідок нічної атаки

Поранено чоловіка.

Поранено чоловіка. 

Чотири райони Київської області постраждали внаслідок нічної атаки
Київська область після атаки 22 вересня
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок нічної атаки постраждали чотири райони Київської області. Є пошкодження житлових будинків і щонайменше один поранений.

За даними ДСНС, в Борисполі російський удар спричинив пожежу в багатоповерхівці і приватному будинку. Пошкоджено транспорт і житло, поранений чоловік 1993 р.н.

“У Малій Олександрівці (Бориспільський район, – Ред.) – пожежа в приватному будинку”, – додали рятувальники.

У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки. У Фастівському була пожежа житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки

“На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів”, – додали рятувальники. 
