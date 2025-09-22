Внаслідок нічної атаки є влучання дев'яти безпілотників і падіння уламків у восьми місцях

У ніч на 22 вересня російська армія окупантів атакувала Україну 141 БпЛА Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Близько 80 з них – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

Станом на 8:30, за попередніми даними, збили або подавили 132 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Є влучання 9 дронів на 7 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення", – повідомили в Повітряних силах.