ГоловнаПолітика

Особливий подив викликають марення Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонська область "також його земля".

У МЗС України відреагували на зустріч Лукашенка з гауляйтером Херсонщини Сальдо

Міністерство закордонних справ України відреагувало на зустріч диктатора Білорусі Олександра Лукашенка з гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо. У відомстві наголосили, що зустріч є черговим виявом грубої зневаги Лукашенка до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", — ідеться у коментарі МЗС.

У відомстві нагадують, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави. 

"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генереальної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН", яку підтримали 143 держави-члени ООН", — додають у зовнішньополітичному відомстві.

В Україні викликають особливий подив марення Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонська область "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятилітя як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", — резюмують у МЗС.
