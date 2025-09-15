«Росію зупинить лише наша нова внутрішня архітектура безпеки», — представник ГУР МО

Щоб вийти з точки невизначеності, у якій Україна перебуває, є два сценарії, каже представник ГУР МО Ілля Павленко. Але жоден не означає кінця війни. Тільки побудова нової довгострокової внутрішньої архітектури безпеки здатна покласти край російській навалі зараз й убезпечити від повторних вторгнень надалі, упевнений розвідник. Що це означає та як реалізувати, Ілля Павленко розповів під час дискусійної панелі в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» .

Фото: Зоряна Стельмах Ілля Павленко, представник ГУР МО

Отже, два найреальніші сценарії, на думку представника ГУР, для України такі:

● продовження активної гарячої фази війни, коли Російська Федерація буде намагатися дотиснути, виснажувати наші людські, технічні і фінансові ресурси;

● згасання активної фази війни, і це вимагатиме від нас побудови нової архітектури безпеки, що передбачає, зокрема, повернення людей з-за кордону, повернення капіталу, роботу з ветеранами тощо, заявив представник Головного управління розвідки.

«Коли ми говоримо про безпеку, розуміємо не тільки армію та фронт, але й інші складники. Це і інформаційна стійкість, і здорова економіка, і кібергігієна, і кібербезпека. І, мабуть, найважливіше — соціальна єдність.

І саме ці складники утворюють той наш щит, який дасть можливість не тільки перемогти, а й побудувати на перспективу дорогу до стабільного розвитку країни», — висловив упевненість Ілля Павленко.

На його думку, Росія не зупиниться, доки матиме хоча б якусь можливість просуватися. Тому майбутнє країни залежить від того, як ми долатимемо актуальні багатовимірні виклики.



Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Олександр Корнієнко, Ольга Стефанішина, Ілля Павленко й Олексій Антипович під час дискусії

«Перша площина — це, звісно, війна, гаряча фаза з так званою Російською Федерацією», — відзначив Павленко. І тут, зауважив він, Головне управління розвідки робить усе можливе, щоб асиметричними діями зупинити інтенсивність наступальних дій.

«Керівник військової розвідки ще у 22 році поставив завдання перенести війну на територію ворога. Наступного року він сказав, що наше завдання — підривати економічний військовий потенціал. Не тільки ці завдання стоять, є багато аспектів, які стосуються і ВПК, і політичної стійкості ворога, і цим Головне управління розвідки займається, — зауважив Павленко. — Безумовно, що будь-яка війна робиться за гроші. Без можливості забезпечити власні збройні сили, в тому числі пальним, без спроможності економіки генерувати дохід, звісно, не тільки Росія, будь-яка країна, яка наважилася на такі дії, втрачає свої можливості».

Друга площина викликів, на думку представника ГУР, — невизначеність міжнародної підтримки: «Вона є, але її обсяги й темпи можуть коливатися». Залежність від неї потрібно зменшити, а конкретними кроками її посилювати.

І третя площина — внутрішня стійкість, спроможність внутрішніх інституцій діяти без збоїв. «Це економіка, яка генерує дохід. Суспільство, яке тримає горизонт довіри і не втрачає мотивацію», — пояснює Ілля Павленко.

Тривалі бойові дії призвели до психологічного виснаження і цивільного населення, і військових, додає розвідник, а Росія завжди робила ставку на злам волі народів до спротиву і спонукала цивільних до колаборації. Тож суспільству потрібно не піддаватися на такі загрози.

«Якщо вони (росіяни. — Ред.) заходять на територію, усі ми пам'ятаємо — це просто репресії, голодомори. Якщо вони не можуть зайти, діють дистанційно — це терор, який приперчений їхньою дезінформацією та ІПСО. Нам потрібно не допустити поширення таких настроїв», — відзначає Павленко.

І от усі ці виклики, на думку представника ГУР МО, потрібно закласти в майбутній фундамент довгострокової інфраструктури безпеки.

Фото: Зоряна Стельмах Ілля Павленко, представник ГУР МО

«Безпека України — це не якась одноразова кампанія, пов'язана з війною. І не зона відповідальності лише силового блоку. Я вважаю, що безпека — це нова філософія української державності. Якщо перетворимо наші щоденні зусилля у площину операційної безпеки, ми не тільки зможемо вистояти, а зможемо виграти і вдовгу», — додав Ілля Павленко.

Навіть якщо ми виграємо війну, але не матимемо нової архітектури безпеки, Росія посуне в Україну знову, впевнений співробітник ГУР.

«Я підтримую думку про введення воєнного стану під час воєнного стану. Якою б не була траєкторія подій, ми повинні стати єдиною системою. Армія повинна стати фронтом швидкого втілення інновацій. Уряд — фабрикою правильних, розумних рішень і сервісів. Громади — це наша опора. Міжнародна дипломатія — мультиплікатор внутрішніх зусиль.

І навіть якщо гаряча фаза стихне, вікно можливостей буде дуже-дуже коротким. Якщо ми протягом 12, максимум 24 місяців не зафіксуємо нову архітектуру безпеки, реванш так званої Росії протягом трьох-п'яти років дуже ймовірний. Треба це розуміти і вибудовувати можливість для нашої економіки, у першу чергу працювати під час ризиків, створювати воєнну економіку, економіку безпеки», — резюмував представник Головного управління розвідки.