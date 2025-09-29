Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаСвіт

АР: на зустрічі генералів, яку скликав Гегсет, виступить Трамп

Участь президента спершу не входила в плани зустрічі, проте він вирішив приєднатися.

АР: на зустрічі генералів, яку скликав Гегсет, виступить Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок на терміново скликаній нараді найвищих військових керівників.

Як пише АР, про це повідомив посадовець Білого дому.

Сотні генералів та адміралів були викликані міністром оборони Пітом Гегсетсом з усього світу на базу морської піхоти у Квантико, штат Вірджинія, майже без попередження.

Посадовець Білого дому, який не мав права публічно обговорювати плани президента до офіційного оголошення, повідомив про його участь на умовах анонімності.

Новина про зустріч з’явилася у четвер, але причини такого незвичного зібрання не вказали. Коли журналісти вперше запитали про це президента в Овальному кабінеті, він, здавалось, не знав деталей.

"Я буду там, якщо вони цього хочуть, але чому це така велика справа?" – сказав Трамп.

За словами посадовця, участь президента спершу не входила в плани зустрічі, проте він вирішив приєднатися. Участь Трампа підвищує ймовірність перетворення зустрічі на політизований захід перед непартійною аудиторією військових лідерів. Наприклад, у червні він виступав перед особовим складом у Форт-Брегг (Північна Кароліна) у стилі передвиборчого мітингу, критикуючи свого демократичного попередника Джо Байдена.

Головний речник Пентагону раніше підтвердив, що Гегсетс "звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня".

У Збройних силах США загалом налічується близько 800 генералів та адміралів різних звань. Багато з них командують тисячами військовослужбовців і дислокуються більш ніж у десятку країн і часових поясів.

  • Раніше ЗМІ писали, що на зустрічі генералів США міністр оборони Штатів Піт Гегсет має виголосити звернення про відновлення "воїнського духу" у Збройних силах країни та представити нові стандарти для досягнення цієї мети.
