АР: на зустрічі генералів, яку скликав Гегсет, виступить Трамп

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок на терміново скликаній нараді найвищих військових керівників.
Як пише АР, про це повідомив посадовець Білого дому.
Сотні генералів та адміралів були викликані міністром оборони Пітом Гегсетсом з усього світу на базу морської піхоти у Квантико, штат Вірджинія, майже без попередження.
Посадовець Білого дому, який не мав права публічно обговорювати плани президента до офіційного оголошення, повідомив про його участь на умовах анонімності.
Новина про зустріч з’явилася у четвер, але причини такого незвичного зібрання не вказали. Коли журналісти вперше запитали про це президента в Овальному кабінеті, він, здавалось, не знав деталей.
"Я буду там, якщо вони цього хочуть, але чому це така велика справа?" – сказав Трамп.
За словами посадовця, участь президента спершу не входила в плани зустрічі, проте він вирішив приєднатися. Участь Трампа підвищує ймовірність перетворення зустрічі на політизований захід перед непартійною аудиторією військових лідерів. Наприклад, у червні він виступав перед особовим складом у Форт-Брегг (Північна Кароліна) у стилі передвиборчого мітингу, критикуючи свого демократичного попередника Джо Байдена.
Головний речник Пентагону раніше підтвердив, що Гегсетс "звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня".
У Збройних силах США загалом налічується близько 800 генералів та адміралів різних звань. Багато з них командують тисячами військовослужбовців і дислокуються більш ніж у десятку країн і часових поясів.
- Раніше ЗМІ писали, що на зустрічі генералів США міністр оборони Штатів Піт Гегсет має виголосити звернення про відновлення "воїнського духу" у Збройних силах країни та представити нові стандарти для досягнення цієї мети.