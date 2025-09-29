АР: на зустрічі генералів, яку скликав Гегсет, виступить Трамп

Участь президента спершу не входила в плани зустрічі, проте він вирішив приєднатися.

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок на терміново скликаній нараді найвищих військових керівників.

Як пише АР, про це повідомив посадовець Білого дому.

Сотні генералів та адміралів були викликані міністром оборони Пітом Гегсетсом з усього світу на базу морської піхоти у Квантико, штат Вірджинія, майже без попередження.

Посадовець Білого дому, який не мав права публічно обговорювати плани президента до офіційного оголошення, повідомив про його участь на умовах анонімності.

Новина про зустріч з’явилася у четвер, але причини такого незвичного зібрання не вказали. Коли журналісти вперше запитали про це президента в Овальному кабінеті, він, здавалось, не знав деталей.

"Я буду там, якщо вони цього хочуть, але чому це така велика справа?" – сказав Трамп.

За словами посадовця, участь президента спершу не входила в плани зустрічі, проте він вирішив приєднатися. Участь Трампа підвищує ймовірність перетворення зустрічі на політизований захід перед непартійною аудиторією військових лідерів. Наприклад, у червні він виступав перед особовим складом у Форт-Брегг (Північна Кароліна) у стилі передвиборчого мітингу, критикуючи свого демократичного попередника Джо Байдена.

Головний речник Пентагону раніше підтвердив, що Гегсетс "звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня".

У Збройних силах США загалом налічується близько 800 генералів та адміралів різних звань. Багато з них командують тисячами військовослужбовців і дислокуються більш ніж у десятку країн і часових поясів.