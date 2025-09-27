Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Кенії затримали співробітника посольства РФ, який вербував найманців на війну

Серед завербованих — щонайменше 21 громадянин Кенії.

У Кенії затримали співробітника посольства РФ, який вербував найманців на війну
росіянин Михайло Ляпін, який вербував кенійців на війну проти України
Фото: Проєкт "Хочу житья"

Кенійська поліція затримала громадянина Росії Михайла Ляпіна, який працював у російському посольстві у Найробі та займався вербуванням місцевих чоловіків до лав російської армії. 

Як повідомив проєкт «Хочу жить», Ляпін відігравав ключову роль у пошуку кенійців, які прагнули працевлаштуватися за кордоном, і відправляв їх воювати в Україні.

Зловмисник намагався втекти з країни після того, як дізнався про розшук, але його зупинили правоохоронці. Разом із ним затримали місцевого координатора Едварда Камау Гитаку. Зараз поліція допитує 21 кенійця, яких імовірно завербували до російських військ.

  • Проєкт «Хочу жить» раніше публікував дані про кенійських найманців, зокрема, історію Кибета Еванса, який улітку потрапив у полон ЗСУ. 
  • Він розповів, що приїхав до Росії для участі у спортивних змаганнях, а продовжити візу йому запропонували через «роботу», яка виявилася службою штурмовиком у так званій «69-й дивізії».
  • Від весни «Хочу жить» оприлюднив імена понад 10 тисяч іноземців, завербованих Росією у різних державах. Після цих розслідувань у низці країн почали викривати і затримувати російських вербувальників, зокрема, в Азербайджані та Киргизстані. А в Узбекистані кількох завербованих засудили до тюремних строків.
