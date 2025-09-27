У Кенії затримали співробітника посольства РФ, який вербував найманців на війну

росіянин Михайло Ляпін, який вербував кенійців на війну проти України

Кенійська поліція затримала громадянина Росії Михайла Ляпіна, який працював у російському посольстві у Найробі та займався вербуванням місцевих чоловіків до лав російської армії.

Як повідомив проєкт «Хочу жить», Ляпін відігравав ключову роль у пошуку кенійців, які прагнули працевлаштуватися за кордоном, і відправляв їх воювати в Україні.

Зловмисник намагався втекти з країни після того, як дізнався про розшук, але його зупинили правоохоронці. Разом із ним затримали місцевого координатора Едварда Камау Гитаку. Зараз поліція допитує 21 кенійця, яких імовірно завербували до російських військ.