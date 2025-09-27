Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
У Ірані заявили, що США вимагали повернення його запасів урану для послаблення санкцій

США начебто хотіли уран у обмін на тримісячне послаблення санкцій. 

Центрифуги, що використовуються для збагачення урану на іранському заводі з виробництва ядерного палива в Натанзі у 2019 році
Фото: Мілітарний/Іранські ЗМІ

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що адміністрація Дональда Трампа вимагала від його країни передати всі запаси збагаченого урану в обмін на тимчасове послаблення запланованих санкцій ООН.

Його цитує Bloomberg.

Його заява пролунала на тлі нового рекордного падіння національної валюти та відкликання іранських послів із Великої Британії, Франції та Німеччини через зростання напруженості у відносинах із Заходом через ядерну програму.

"Вони хочуть, щоб ми віддали весь наш збагачений уран в обмін на тримісячне послаблення санкцій, що абсолютно неприйнятно", – сказав Пезешкіян, маючи на увазі США. Він виступив перед поверненням до Тегерана з саміту ООН у Нью-Йорку.

"Через кілька місяців вони висунуть нову вимогу й знову захочуть активувати механізм. Якщо нам доведеться обирати між їхньою безглуздою вимогою та відновленням санкцій, ми оберемо санкції" – заявив президент.

У п’ятницю Рада Безпеки ООН відхилила підготовлену Росією та Китаєм резолюцію, що мала на меті відкласти відновлення санкцій проти Ірану. Санкції, скасовані в рамках ядерної угоди 2015 року, мають знову набути чинності в суботу ввечері за часом США.

Тегеран відкликав своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна "для консультацій", заявило Міністерство закордонних справ у суботу, у відповідь на запуск механізму відновлення санкцій, ініційованого цими країнами минулого місяця. Тим часом іранський реал впав до 1 110 000 за долар на "чорному"ринку, оновивши серію вересневих антирекордів, повідомили місцеві ЗМІ та трейдер у Тегерані.

Пезешкіян додав, що, хоча з європейськими країнами вдалося "досягти домовленостей" щодо механізму відновлення санкцій, "підхід США інший".

Він також наголосив, що Іран готовий залишатися учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї попри відновлення санкцій. Іранські чиновники неодноразово заявляли, що країна не прагне створення ядерної зброї, але також не відмовиться від права збагачувати уран у мирних цілях.

  • У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг. 
