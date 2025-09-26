Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Британія планує впровадити обов’язкову цифрову ідентифікацію для працівників

Цифрове посвідчення буде зберігатися на мобільних телефонах людей і стане обов’язковою частиною перевірок, які роботодавці вже мають проводити під час найму персоналу, до кінця поточного парламенту.

Британія планує впровадити обов’язкову цифрову ідентифікацію для працівників
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії  планують впровадити обов’язкову систему цифрових посвідчень особи для громадян та резидентів, які починають нову роботу, як захід для стримування незаконної імміграції.

Про це пише Reuters. 

Засловами прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, це мало би ускладнити нелегальне працевлаштування. Опитування показують, що імміграція є головним занепокоєнням британських виборців, а Стармер перебуває під сильним тиском, щоб зупинити нелегальний в’їзд людей до країни через море на малих човнах із Франції.

Уряд повідомив, що цифрове посвідчення буде зберігатися на мобільних телефонах людей і стане обов’язковою частиною перевірок, які роботодавці вже мають проводити під час найму персоналу, до кінця поточного парламенту.

З часом його також планують використовувати для доступу до інших послуг, таких як догляд за дітьми, соціальні виплати та доступ до податкових записів. У дизайні цифрового ID планують врахувати найкращі аспекти аналогічних систем в Естонії, Данії, Австралії та Індії.

Опитування Ipsos, проведене в липні, показало, що понад половина британців (57%) підтримують національну систему посвідчень особи, при цьому головним аргументом названо зручність.

Водночас близько трьох з десяти респондентів висловили занепокоєння щодо використання їхніх персональних даних без дозволу, а також побоювання, що інформацію можуть продавати приватним компаніям або станеться порушення безпеки.

Партія Лейбористів на чолі зі Стармером намагалася запровадити ID-карти, коли була при владі у 2000-х, але план було скасовано через побоювання щодо громадянських свобод.

Націоналістичні політики в Північній Ірландії, де багато хто має ірландські, а не британські паспорти, а символи британської влади є суперечливими, також розкритикували план Стармера.
