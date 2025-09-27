Король Чарльз ІІІ наступного місяця поїде до Ватикану на зустріч із Папою

Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСвіт

Король Чарльз ІІІ наступного місяця поїде до Ватикану на зустріч із Папою

У програму поїздки може увійти відвідання Сікстинської капели.

Король Чарльз ІІІ наступного місяця поїде до Ватикану на зустріч із Папою
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Король Великої Британії Чарльз ІІІ та його дружина королева Камілла наступного місяця здійснять державний візит до Святого Престолу.

Як пише Reuters, про це повідомив Букінгемський палац. 

Поїздка відбудеться після того, як у квітні її довелося скасувати через погіршення здоров’я покійного Папи Франциска.Британські монархи мали відвідати Ватикан у рамках туру Італією, але візит був відкладений за медичними рекомендаціями після того, як Франциску порадили відпочити.

Їм усе ж вдалося зустрітися з покійним понтифіком на приватній аудієнції, ставши одними з останніх високопоставлених гостей, які бачили його за кілька тижнів до смерті.

У межах нового плану візиту вони зустрінуться з Папою Левом XIV, щоб долучитися до святкувань Католицького Святого Року 2025, зазначили в Букінгемському палаці.

Також візит відзначить екуменічну діяльність Англіканської та Католицької церкви, додали там. Раніше британські медіа повідомляли, що в програму поїздки може увійти відвідання Сікстинської капели.

Чарльз, який як британський монарх є верховним керівником Англіканської церкви, що відокремилася від Риму у 1534 році, раніше зустрічався також із Папою Іваном Павлом ІІ та Папою Бенедиктом XVI.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies