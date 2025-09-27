Король Чарльз ІІІ наступного місяця поїде до Ватикану на зустріч із Папою

Король Великої Британії Чарльз ІІІ та його дружина королева Камілла наступного місяця здійснять державний візит до Святого Престолу.

Як пише Reuters, про це повідомив Букінгемський палац.

Поїздка відбудеться після того, як у квітні її довелося скасувати через погіршення здоров’я покійного Папи Франциска.Британські монархи мали відвідати Ватикан у рамках туру Італією, але візит був відкладений за медичними рекомендаціями після того, як Франциску порадили відпочити.

Їм усе ж вдалося зустрітися з покійним понтифіком на приватній аудієнції, ставши одними з останніх високопоставлених гостей, які бачили його за кілька тижнів до смерті.

У межах нового плану візиту вони зустрінуться з Папою Левом XIV, щоб долучитися до святкувань Католицького Святого Року 2025, зазначили в Букінгемському палаці.

Також візит відзначить екуменічну діяльність Англіканської та Католицької церкви, додали там. Раніше британські медіа повідомляли, що в програму поїздки може увійти відвідання Сікстинської капели.

Чарльз, який як британський монарх є верховним керівником Англіканської церкви, що відокремилася від Риму у 1534 році, раніше зустрічався також із Папою Іваном Павлом ІІ та Папою Бенедиктом XVI.