WP: Іран прискорює будівництво нового підземного ядерного об'єкта

Точне призначення об'єкта залишається незрозумілим. 

WP: Іран прискорює будівництво нового підземного ядерного об'єкта
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Супутникові знімки показують свідчать, що Іран активно розширює будівництво на секретному об’єкті в горах Загрос, відомому як Kuh-e Kolang Gaz La або "Гора Кирка". Об'єкт розташований лише за милю від ядерного комплексу в Натанзі, який у червні зазнав потужних ударів США та Ізраїлю.

Про це пише The Washington Post, яке провело власний аналіз супутникових знімків.

У 2020 році Тегеран заявив, що підземний комплекс створюють для складання центрифуг — пристроїв, які потрібні для збагачення урану. 

Але глибина тунелів (до 100 метрів) і масштаби будівництва наштовхують експертів на думку, що там можуть приховувати таємні роботи зі збагачення урану, або ж запаси майже готового ядерного матеріалу.

За словами аналітиків, це робить "Гору Кирку" ще більш захищеною, ніж відомий ядерний об’єкт у Фордо.

У червні американські бомбардувальники B-2 та ізраїльські ракети зруйнували три ключові ядерні комплекси Ірану — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У результаті країна втратила майже всі 22 тисячі своїх центрифуг.

Втім, підземний об’єкт у горах не постраждав. І тепер на супутникових знімках видно, що Іран зводить охоронний периметр, укріплення тунельних входів, нарощує відвали породи.

Крім того, поруч регулярно з’являється важка будівельна техніка.

"Наявність самоскидів, причепів та іншої важкої техніки... свідчить про продовження будівництва та розширення підземного об'єкта", – сказав співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

"Адміністрація продовжуватиме стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму. Як заявив президент Трамп, він ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому на умовах анонімності.

До ударів МАГАТЕ повідомляло, що Іран накопичив близько 400 кг урану, збагаченого до 60%. Це майже готовий матеріал для створення ядерної зброї. Де він зараз — невідомо.

Видання зазначає, що точне призначення об'єкта залишається незрозумілим. Інспектори МАГАТЕ ніколи не відвідували його, а генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що Іран відхилив його питання щодо цієї локації. 

Вашингтон заявляє, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Ізраїль також готовий завдати нових ударів у разі відновлення програми.

Ірану не обов’язково відбудовувати гігантські комплекси, як раніше. Він може зосередитися на невеликих, але добре захищених підземних об’єктах, які складніше знищити. 
