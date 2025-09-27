У молдовській церкві напередодні виборів знайшли склад пропагандистських листівок

У церкві молдовського міста Хинчешта правоохоронці виявили склад передвиборних друкованих матеріалів, що містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті.
Як пише NewsMaker, правоохоронці зазначили, що листівки надрукували прихильники певної політичної партії, але не вказали, якої саме.
Загалом вилучили 11 пакетів по 100 листівок. За інформацією поліції, священнослужителі церкви мали намір роздати ці листівки парафіянам.
Правоохоронці також зазначили, що конфіскували аналогічні матеріали три дні тому у підпільній друкарні у Кишиневі. Тоді ж поліції вдалося затримати двох підозрюваних у виробництві нелегальних матеріалів, які визнали, що тиражі призначалися для розповсюдження у північних районах країни.
Керував процесом, за їхніми словами, релігійний лідер із цього регіону, пов'язаний із митрополією Молдови, і підтримує одну з партій, які беруть участь у виборах.
Вибори у Молдові
- 28 вересня у країні відбудуться парламентські вибори. ЦВК вже зняла з виборів партію Moldova Mare, яку очолює соратниця проросійського олігарха Ілана Шора. Це сталося через те, що ця партія виступає правонаступницею колишньої партії ŘOR, визнаної неконституційною.
- За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори Молдови.
- Кремль використовує російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
- На думку Міноборони Великої Британії, Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня.
- Вчора стало відомо про кібератаку РФ на ЦВК Молдови.
- Перед цим у країні в результаті обшуків 22 вересня затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки для організації масових заворушень на парламентських виборах.