У молдовській церкві напередодні виборів знайшли склад пропагандистських листівок

У церкві молдовського міста Хинчешта правоохоронці виявили склад передвиборних друкованих матеріалів, що містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті.

Як пише NewsMaker, правоохоронці зазначили, що листівки надрукували прихильники певної політичної партії, але не вказали, якої саме.

Загалом вилучили 11 пакетів по 100 листівок. За інформацією поліції, священнослужителі церкви мали намір роздати ці листівки парафіянам.

Правоохоронці також зазначили, що конфіскували аналогічні матеріали три дні тому у підпільній друкарні у Кишиневі. Тоді ж поліції вдалося затримати двох підозрюваних у виробництві нелегальних матеріалів, які визнали, що тиражі призначалися для розповсюдження у північних районах країни.

Керував процесом, за їхніми словами, релігійний лідер із цього регіону, пов'язаний із митрополією Молдови, і підтримує одну з партій, які беруть участь у виборах.

Вибори у Молдові