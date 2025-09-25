Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Міноборони Британії: Росія веде масштабну кампанію втручання у вибори в Молдові

Москва поширює дезінформацію напередодні парламентських виборів.

Міноборони Британії: Росія веде масштабну кампанію втручання у вибори в Молдові
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU

Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. 

За даними відомства, мета Кремля — посилення російського впливу в державі.

У Міноборони зазначили, що російська держава координує кампанію дезінформації, яка поширюють через традиційні медіа і соціальні платформи, зокрема, BlueSky, Facebook, TikTok, Telegram та X.

Серед ключових тем, які тиражує роспропаганда: вигадані звинувачення у корупції та зловживанні владою з боку чинного уряду, фейкові заяви про нібито підрив чесності виборів, а також неправдиві твердження про втручання європейських партнерів Молдови у її безпеку.

У Лондоні попередили: якщо правляча партія Молдови отримає більшість у парламенті, російські інформаційні ресурси майже напевно просуватимуть наративи, що підривають легітимність голосування.

  • Напередодні Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН закликав західних союзників посилити підтримку Молдови, яка протистоїть російському втручанню.
