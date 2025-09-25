Міноборони Британії: Росія веде масштабну кампанію втручання у вибори в Молдові

Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За даними відомства, мета Кремля — посилення російського впливу в державі.

У Міноборони зазначили, що російська держава координує кампанію дезінформації, яка поширюють через традиційні медіа і соціальні платформи, зокрема, BlueSky, Facebook, TikTok, Telegram та X.

Серед ключових тем, які тиражує роспропаганда: вигадані звинувачення у корупції та зловживанні владою з боку чинного уряду, фейкові заяви про нібито підрив чесності виборів, а також неправдиві твердження про втручання європейських партнерів Молдови у її безпеку.

У Лондоні попередили: якщо правляча партія Молдови отримає більшість у парламенті, російські інформаційні ресурси майже напевно просуватимуть наративи, що підривають легітимність голосування.