Європейські космічні гіганти планують злиття на €10 млрд, аби конкурувати із Маском та Китаєм

Початкова угода про об'єднання супутникових бізнесів між Airbus, Leonardo та Thales можлива до кінця року.

Директор з операцій Європейського космічного агентства Рольф Денсінг
Фото: EPA/UPG

Єдині три європейські компанії, які постачають цілі космічні системи, а не окремі компоненти – Airbus, італійська компанія Leonardo та французька Thales – ведуть переговори про об'єднання своїх супутникових бізнесів.

Про це пише Reuters.

Запропоноване спільне підприємство з розробки супутників вартістю 10 мільярдів євро планують створити для протидії конкурентам, включно зі Starlink Ілона Маска, і початкова угода можлива до кінця року.

Директор з операцій Європейського космічного агентства Рольф Денсінг зазначає, що такі злиття необхідні, аби європейські компанії могли конкурувати зі США та Китаєм у виробництві супутників і розвитку космічних технологій. Водночас надмірна концентрація компаній на ринку може обмежити вибір замовників.

“Якщо у майбутньому залишиться лише одна компанія ‒ це не дуже корисно. З іншого боку, їм потрібна критична маса бізнесу, що я чудово розумію”, – заявив Денсінг. 

ЄКА є найбільшим замовником супутників у Європі, і Європейська комісія, яка може блокувати пропозиції щодо злиття, якщо вважатиме їх антиконкурентними, ймовірно, враховуватиме її позицію разом із думками інших клієнтів.

За словами Денсінга, попри інвестиції в інші напрями космічних досліджень Європа продовжує залежати від інших у запуску своїх астронавтів у космос. Відтак потрібно прагнути проводити космічні місії повністю самостійно, не покладаючись на іноземних партнерів чи зовнішніх постачальників критично важливих компонентів або послуг.

“Колишні хороші партнери зараз воюють. І NASA, ймовірно, сьогодні не та, якою була кілька років тому”, ‒ сказав посадовець.

Денсінг переконаний, що майбутнє оборони – у космосі або принаймні космос відіграватиме у цій сфері важливу роль.

  • Раніше стало відомо, що інвестиційний фонд НАТО NIF та венчурний фонд Join Capital стануть інвесторами в іспанський стартап "Kreios Space", який прагне створити супутники, що можуть працювати на дуже низьких орбітах. Ці фонди входять до групи інвесторів, які вкладають 8 мільйонів євро у початковий раунд.
