Таїланд і Камбоджа вперше від серпня порушили перемир'я

Інформації про постраждалих немає.

Війська Таїланду і Камбоджі вперше після встановлення перемир'я улітку порушили режим тиші на кордоні.

Про це пише Вloomberg.

Військові обох країн обмінялися вогнем у прикордонному районі на північному сході Таїланду, застосувавши вогнепальну зброю та гранати.

Тайська армія отримала повідомлення від свого підрозділу про те, що камбоджійські солдати обстріляли район Чонг Ан Ма в провінції Убонратчатхані, повідомив речник армії Вінтай Суварі в суботу.

Оперативну групу привели в бойову готовність. Їй наказали відповідно відреагувати, сказав Вінтай. Про постраждалих або загиблих з тайського боку не повідомляли.

Міністерство національної оборони Камбоджі заявило, що тайські збройні сили спочатку обстріляли військову базу Ан Сех зі стрілецької зброї та мінометів. Згідно з заявою, камбоджійські збройні сили уважно стежать за ситуацією та повністю готові захищати територіальну цілісність країни.

Що там відбувається