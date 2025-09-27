Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Таїланд і Камбоджа вперше від серпня порушили перемир'я

Інформації про постраждалих немає.

Таїланд і Камбоджа вперше від серпня порушили перемир'я
Кордон Камбоджі і Таїланду
Фото: EPA/UPG

Війська Таїланду і Камбоджі вперше після встановлення перемир'я улітку порушили режим тиші на кордоні.

Про це пише Вloomberg.

Військові обох країн обмінялися вогнем у прикордонному районі на північному сході Таїланду, застосувавши вогнепальну зброю та гранати. 

Тайська армія отримала повідомлення від свого підрозділу про те, що камбоджійські солдати обстріляли район Чонг Ан Ма в провінції Убонратчатхані, повідомив речник армії Вінтай Суварі в суботу.

Оперативну групу привели в бойову готовність. Їй наказали відповідно відреагувати, сказав Вінтай. Про постраждалих або загиблих з тайського боку не повідомляли.

Міністерство національної оборони Камбоджі заявило, що тайські збройні сили спочатку обстріляли військову базу Ан Сех зі стрілецької зброї та мінометів. Згідно з заявою, камбоджійські збройні сили уважно стежать за ситуацією та повністю готові захищати територіальну цілісність країни.

Що там відбувається

  • Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечаються щодо недемаркованих ділянок спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.
  • У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. Конфлікт забрав десятки життів і змусив близько 260 000 людей по обидва боки кордону залишити домівки.
  • Лідери Камбоджі та Таїланду погодилися сісти за стіл переговорів лише після того, як президент США Дональд Трамп заявив їм, що торговельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнуто миру.
  • Згодом країнам вдалося домовитися. Перемир’я набрало чинності опівночі з 28 на 29 липня і мало на меті зупинити бойові дії та не допустити ескалації конфлікту, який тривав п’ять днів і призвів до загибелі щонайменше 43 осіб та переміщення понад 300 тисяч цивільних по обидва боки кордону.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.
