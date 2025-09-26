У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Греція гарантуватиме безпечний прохід суден флотилії, що прямує до Смуги Гази

Міжнародна флотилія “Sumud” використовує близько 50 цивільних човнів, щоб спробувати прорвати морську блокаду Гази Ізраїлем

Греція гарантуватиме безпечний прохід суден флотилії, що прямує до Смуги Гази
Човен міжнародної флотилії “Sumud”
Фото: EPA/UPG

Греція гарантуватиме безпечний прохід човнів, які перебувають у її водах у складі міжнародної флотилії “Sumud”, що прямує до Смуги Гази.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс, пише Reuters.

За його словами, Афіни повідомили Ізраїль про те, що у флотилії є громадяни Греції.

Флотилія використовує близько 50 цивільних човнів, щоб спробувати прорвати морську блокаду Гази Ізраїлем. На борту є багато юристів та активістів, зокрема шведська кліматична активістка Грета Тунберг.

“Наразі у водах Криту перебуває невелика кількість човнів, і ми гарантуємо безпечне плавання”, – сказав Герапетрітіс у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Ізраїль неодноразово критикував флотилію, звинувачуючи її учасників у співпраці з бойовим угрупованням ХАМАС.

Італія направила військовий корабель на допомогу флотилії після того, як 12 безпілотників атакували судна в міжнародних водах за 56 км від грецького острова Гавдос.

Герапетрітіс заявив, що Афіни не планують приєднуватися до військово-морських кораблів Італії та Іспанії на цьому етапі. Він применшив значення інциденту з дронами, але анонсував повне розслідування інциденту.

  • Минулого тижня стало відомо, що флотилія "Sumud" після неодноразових затримок вийшла з африканського Туніса з пропалестинськими активістами та гумдопомогою на борту. 
  • У Флотилії перед цим заявили, що два її човни були мішенями атак безпілотників. Після другого інциденту влада Тунісу заявила про “навмисну агресію” та оголосила про розслідування.
