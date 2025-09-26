У Словаччині парламент зафіксував у конституції існування лише чоловічої та жіночої статей

Парламент Словаччини ухвалив поправку до конституції, яка визначає існування лише двох статей – чоловічої та жіночої.

Про це повідомляє TASR.

Поправка також запроваджує конституційну гарантію рівної оплати праці для чоловіків і жінок за однакову роботу.

На голосуванні були присутні 99 депутатів, з них 90 проголосували “за”, семеро – “проти”, двоє утрималися.

“Посилення захисту традиційних цінностей є ключовим для збереження культурної спадщини Словацької Республіки та забезпечення правової стабільності. Конституційна поправка відповідає необхідності захисту культурної спадщини, закріпленої в преамбулі Конституції Словаччини, зокрема, у визнанні шлюбу між чоловіком і жінкою як унікального союзу” – йдеться у схваленій урядовій пропозиції.

В результаті конституція Словаччини міститиме заборону на сурогатне материнство та право дитини знати своїх батьків, чітко зазначаючи, що мати – жінка, а батько – чоловік. Зміни також визначають стать на основі біологічних критеріїв та посилюють батьківські права в шкільній системі.

Поправка до конституції має набути чинності 1 листопада.