У Словаччині парламент зафіксував у конституції існування лише чоловічої та жіночої статей

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаСвіт

У Словаччині парламент зафіксував у конституції існування лише чоловічої та жіночої статей

Поправка до конституції має набути чинності 1 листопада.

У Словаччині парламент зафіксував у конституції існування лише чоловічої та жіночої статей
Фото: zemavek.sk

Парламент Словаччини ухвалив поправку до конституції, яка визначає існування лише двох статей – чоловічої та жіночої.

Про це повідомляє TASR.

Поправка також запроваджує конституційну гарантію рівної оплати праці для чоловіків і жінок за однакову роботу.

На голосуванні були присутні 99 депутатів, з них 90 проголосували “за”, семеро – “проти”, двоє утрималися.

“Посилення захисту традиційних цінностей є ключовим для збереження культурної спадщини Словацької Республіки та забезпечення правової стабільності. Конституційна поправка відповідає необхідності захисту культурної спадщини, закріпленої в преамбулі Конституції Словаччини, зокрема, у визнанні шлюбу між чоловіком і жінкою як унікального союзу” – йдеться у схваленій урядовій пропозиції.

В результаті конституція Словаччини міститиме заборону на сурогатне материнство та право дитини знати своїх батьків, чітко зазначаючи, що мати – жінка, а батько – чоловік. Зміни також визначають стать на основі біологічних критеріїв та посилюють батьківські права в шкільній системі.

Поправка до конституції має набути чинності 1 листопада.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies