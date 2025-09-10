Активісти кажуть про другу атаку на судно гуманітарної флотилії до Гази біля узбережжя Тунісу

Біля узбережжя Тунісу друге судно гуманітарної флотилії до Смуги Гази “Global Sumud Flotilla” зазнало ймовірної атаки дрона.

Про це повідомляє France24 з посиланням на організаторів флотилії та пропалестинських активістів.

Прагнучи прорвати блокаду анклавуу Ізраїлем, флотилія мала відновити свій рейс у середу після кількох затримок через погодні умови та інші проблеми.

“Друга ніч, друга атака безпілотника”, – сказала агентству AFP одна з її координаторок Мелані Швейцер.

Зазначається, що під час атаки судно “Альма” під британським прапором було вчора пришвартовано у водах Тунісу. Унаслідок зайняла пожежа на верхній палубі. Постраждалих немає.

Напередодні активісти повідомляли про аналогічний інцидент, але туніська влада заявила, що “безпілотників” не виявили. На борту цього судна була екоактивістка Грета Тунберг.

Активісти хочуть продовжити рейс сьогодні. Вони не звинувачували прямо Ізраїль у ймовірних нападах, але сказали, що “вони відбуваються під час посиленої ізраїльської агресії проти палестинців у Газі та є спланованою спробою відволікти та зірвати нашу місію”.