Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Активісти кажуть про другу атаку на судно гуманітарної флотилії до Гази біля узбережжя Тунісу

Британське судно "Alma" зазнало пошкоджень унаслідок ймовірної атаки дрона біля берегів Тунісу.

Активісти кажуть про другу атаку на судно гуманітарної флотилії до Гази біля узбережжя Тунісу
Судна, що входять до складу “Global Sumud Flotilla”
Фото: EPA/UPG

Біля узбережжя Тунісу друге судно гуманітарної флотилії до Смуги Гази “Global Sumud Flotilla” зазнало ймовірної атаки дрона.

Про це повідомляє France24 з посиланням на організаторів флотилії та пропалестинських активістів.

Прагнучи прорвати блокаду анклавуу Ізраїлем, флотилія мала відновити свій рейс у середу після кількох затримок через погодні умови та інші проблеми.

“Друга ніч, друга атака безпілотника”, – сказала агентству AFP одна з її координаторок Мелані Швейцер.

Зазначається, що під час атаки судно “Альма” під британським прапором було вчора пришвартовано у водах Тунісу. Унаслідок зайняла пожежа на верхній палубі. Постраждалих немає.

Напередодні активісти повідомляли про аналогічний інцидент, але туніська влада заявила, що “безпілотників” не виявили. На борту цього судна була екоактивістка Грета Тунберг.

Активісти хочуть продовжити рейс сьогодні. Вони не звинувачували прямо Ізраїль у ймовірних нападах, але сказали, що “вони відбуваються під час посиленої ізраїльської агресії проти палестинців у Газі та є спланованою спробою відволікти та зірвати нашу місію”.

  • Минулого місяця ООН оголосила голод у деяких частинах Смуги Гази, попередивши, що 500 тисяч людей стикаються з “катастрофічними умовами”.
  • “Global Sumud Flotilla” описує себе як незалежну групу, не пов'язану з жодним урядом чи політичною партією. Грета Тунберг є членом організації.
