У неділю парламент Ірану обговорить зміну ядерної доктрини країни

Цієї неділі парламент Ірану обговорить лист депутатів, які закликають до зміни заявленої політики країни щодо відмови від ядерної зброї, повідомляє Bloomberg.

Видання підкреслює, що це підвищує ставки в дипломатичному протистоянні щодо атомної програми Тегерана напередодні ключового голосування в ООН.

За словами заступника спікера парламенту Алі Нікзада, 71 із 290 законодавців звернулися до Вищої ради національної безпеки з проханням “про зміну ядерної стратегії” через “нещодавні події”.

Заява пролунала за кілька годин до голосування в Раді Безпеки ООН, яке має вирішити, чи відтермінувати повернення широких міжнародних санкцій, заплановане 28 вересня. Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали повернення санкцій у відповідь на ймовірні порушення Іраном ядерної угоди 2015 року.

Лист сигналізує про зростання тиску серед іранських чиновників щодо перегляду ядерної доктрини країни після війни, під час якої цілями були атомні об'єкти. Зазначимо, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї цього тижня повторив, що Іран не прагне створити ядерну бомбу. Тегеран наполягає, що атомна програма країни ‒ мирна, але західні країни та Ізраїль давно побоюються, що її можуть у майбутньому перетворити на воєнну.

Хаменеї є головною особою, яка приймає рішення в країні, Вища рада національної безпеки відповідає за ядерну програму, а парламент приймає закони та відображає настрої керівної еліти.

Якщо санкції поновлять, Іран неодноразово погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, розробленого для зупинення поширення ядерної зброї, та скасувати попередню угоду з органом ООН з ядерного контролю.