Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 407 млн доларів

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСвіт

Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 407 млн доларів

Данія передбачила на данську модель у період 2024 – 2027 років  близько 5,9 млрд крон.

Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 407 млн доларів
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія у межах 27-го пакета військової допомоги для України виділить 2,6 млрд данських крон (понад $407 млн), повідомляє Міноборони країни.

Зокерма, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив про 27-й пакет допомоги для України, який передбачає майже 1,6 млрд крон "$250 млн) на українську оборонну промисловість. 

Окрім того, близько мільярда крон ($156,6 млн) виділено на низку інших пожертвувань.

"Ми знаємо, що в українській оборонній промисловості досі є невикористані потужності. Тому сьогодні ми виділяємо додатково майже 1,6 млрд крон на так звану данську модель", – сказав міністр.

Загалом Данія передбачила на данську модель у період 2024 – 2027 років  близько 5,9 млрд крон (понад $920 млн). 

На цей час ухвалені зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон ($2,9 млрд) у межах данської моделі з 2024 до 2027 року. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies