Сирський визнав брехню окремих підрозділів про реальний стан справ на Покровському напрямку

Аби уникнути ризиків, які за цим стоять, головком отримує інформацію з різних джерел. 

Сирський визнав брехню окремих підрозділів про реальний стан справ на Покровському напрямку
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головком Збройних Сил Олександр Сирський визнав випадки брехні з місць бойових дій про стан і положення окремих підрозділів. В інтерв'ю РБК-Україна він прокоментував дані DeepState про те, що на Покровському напрямку "великою складовою успіху ворога є брехня з місць в доповідях про реальний стан справ, що заважає оцінювати ризики та реагувати на зміну обстановки зверху".

Сирський сказав, що подання неправдивих даних призводить до загрози для військових з інших підрозділів у цьому місці ведення боїв або оборони. Військові покладаються на підтримку інших підрозділів, а якщо її там насправді немає, то це несе ризик втрат. 

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч", – сказав він.

Аби уникнути цього, головком використовує різні джерела.

"Тому, щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, тільки що, поки ми з вами говоримо, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState", – сказав Сирський.

"Крім того, ми користуємося даними від наших партнерів, від інших джерел розвідки – усі складові Сил оборони України надають нам інформацію", – додав він. 
