У ніч на 18 серпня російська арамія атакувала Одещину безпілотниками. У передмісті Одеси через атаку дронів загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі", – написав він у телеграмі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки