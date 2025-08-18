Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
У передмісті Одеси через атаку дронів загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури

До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 18 серпня російська арамія атакувала Одещину безпілотниками. У передмісті Одеси через атаку дронів загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. 

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі", – написав він у телеграмі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки

  • У Харкові через атаку російського дрона загинули люди, зокрема дитина.
  • Росіяни вдарили чотирма безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумщини.
