За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 33 одиниці артилерії окупантів

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 33 одиниці артилерії загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 11 по 17 серпня українські прикордонники знищили:
- танки - 2
- артилерія - 33
- бойові броньовані машини – 1
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 6
- склади БК та ПММ – 15
- автомобільна та спецтехніка - 138
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 115
- БпЛА тактичного рівня - 549
- позиції та укриття ворога – 631
- мости та маломірні плавзасоби - 4