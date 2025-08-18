Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 33 одиниці артилерії окупантів

Також за цей час знищено 4 мости та маломірні плавзасоби росіян.

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 33 одиниці артилерії окупантів
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 33 одиниці артилерії загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 11 по 17 серпня українські прикордонники знищили:

  • танки - 2
  • артилерія - 33
  • бойові броньовані машини – 1
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 6
  • склади БК та ПММ – 15
  • автомобільна та спецтехніка - 138
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 115
  • БпЛА тактичного рівня - 549
  • позиції та укриття ворога – 631
  • мости та маломірні плавзасоби - 4

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies