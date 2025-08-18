На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних

На трасі поблизу Томиної Балки ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро цивільних
Фото: скрін

Антонівка, Білозерка та Херсон опинилися під російськими обстрілами. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро цивільних.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, протягом 18 серпня військові армії РФ били по населених пунктах Херсонщини з артилерії, а також за допомогою БпЛА.  

Станом на 17:00 відомо про шістьох травмованих цивільних. Також пошкоджено приватні будинки, заклад системи охорони здоров’я, комунальний об’єкт, автотранспорт.

Так, окупанти спрямували FPV-дрони на цивільні автомобілі у Білозерці та на трасі поблизу Томиної Балки. Постраждало троє чоловіків.  Ще одна людина дістала поранень внаслідок скидання вибухівки з БпЛА на одну з вулиць Антонівки.   

Та двоє людей травмувалися через наслідки артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки. 

Від початку доби російська армія здійснила спробу просунутися в районі Антонівського моста на Херсонщині.
