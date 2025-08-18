На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Російська армія масовано атакувала Добропілля і Костянтинівку: є жертви серед цивільних

Унаслідок російських обстрілів четверо людей загинули, семеро зазнали поранень.

Російська армія масовано атакувала Добропілля і Костянтинівку: є жертви серед цивільних
Фото: прокуратура Донецької області

Через російські обстріли Костянтинівки та Добропілля на Донеччині загинули четверо цивільних, ще семеро зазнали поранень. 

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

По Добропіллю окупанти скинулии "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок атаки на вулиці загинула жінка. Тілесні ушкодження отримали троє чоловіків 26, 31 й 74 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, переломи й осколкове поранення.

Також російська армія скерувала 5 ракет РСЗВ "Смерч" на Костянтинівку. Унаслідок обстрілу несумісні із життям травми отримали двоє цивільних. 

Ще 4 місцевих жителів отримали уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвану рану. 

Постраждалим надається медична допомога. Стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий. Пізніше російські війська обстріляли Костянтинівку з артилерії. Загинув 74-річний пенсіонер. 

В епіцентрах вибухів пошкоджено багатоквартирні  й приватні будинки, заклад харчування, магазин.  
