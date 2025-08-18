«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці, двоє рятувальників постраждали

Це не перша ворожа атака по пожежній частині.

Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці, двоє рятувальників постраждали
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області, поранення дістали двоє рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина. Надзвичайників доставили до медичного закладу", — кажуть у ДСНС.

Також наголошується, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників. "Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів", — додають у ДСНС.
