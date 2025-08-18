Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці, двоє рятувальників постраждали

Російські окупанти атакували пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області, поранення дістали двоє рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок російського обстрілу поранені 2 рятувальники, пошкоджена пожежна частина. Надзвичайників доставили до медичного закладу", — кажуть у ДСНС.

Також наголошується, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників. "Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів", — додають у ДСНС.