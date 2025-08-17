«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Війна

У Костянтинівці під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл ворожого дрона

Пошкоджена техніка рятувальників.

У Костянтинівці під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл ворожого дрона
Фото: ДСНС

Російський дрон атакував рятувальників у Костянтинівці Донецької області, пошкодивши техніку ДСНС. 

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

Вдень 16 серпня російські війська здійснили обстріл Костянтинівки. Загорілися покрівля господарчої споруди площею 20 кв. м і суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу.

Пізніше росіяни завдали повторних ударів, що спричинило ще дві пожежі. Горіли нежитлові будинки, господарські споруди, гараж і легковий автомобіль. Локалізували пожежі на загальній площі 349 кв. м.

В той час, коли рятувальники гасили пожежі, росіяни повторно атакували їх із застосуванням БпЛА. Пошкоджена пожежна автівка: тріснуло лобове скло, пробите колесо, побиті кузов і дзеркала.
﻿
