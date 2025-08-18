​Міноборони до кінця 2026 року має мобілізовувати у визначені підрозділи 2,5 тис. українців щомісяця, - Програма дій уряду

Міністерство оборони має у 2025-2026 роках зосередитись на розвитку власної оборонної індустрії включно з її оптимізацією та інтеграцією, покращенні умов служби військовослужбовців, а також на трансформації Сил оборони та цифровізації низки процесів.

Про це йдеться в проєкті Програми дій уряду.

Зокрема, згідно з програмною ціллю, 50% закупівель для потреб війська має покриватися внутрішнім виробництвом. Також має бути забезпечена незалежна, швидка, якісна і доступна військовим підрозділам космічна розвідка; має бути завершений перехід на корпусну систему, а також цифровізований облік військовослужбовців, логістики і фінансів.

Передбачається об'єднання Агентства оборонних закупівель та Державного оператору тилу, запуск Defense City (правовий режим для пільг та фінансування виробників) та платформи взаємодії з постачальниками DOT.Chain, відкриття приватному сектору військових технологій.

Операційна ціль "удосконалення стратегічного та оборонного планування" передбачає досягнення не менше 60% операційної готовності до кінця 2026 року для інтегрованої протиповітряної (ППО) та протиракетної (ПРО) оборони. Плани фортифікації та антидронового захисту до цього мають бути реалізовані на 90% на пріоритетних (загрозливих) напрямках і на 80% на всіх інших.

Операційна ціль "кадрова політика, мобілізація і рекрутинг" передбачає до кінця 2025 року внесення змін до положення про військово-лікарську експертизу, щоб мінімізувати випадки потрапляння до Сил оборони непридатних до служби, а також створити систему охорони психічного здоров’я військовослужбовців та їх родин. Також до цього часу ставиться мета розробити новий контракт для військовослужбовців з розширеними умовами та новими мотиваційними чинниками, удосконалити процедури бронювання військовозобов’язаних зі створенням електронних кабінетів підприємств, а також провести інституційний аудит професійної військової освіти.

До кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3 тис 500 контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2 тис 500 громадян України у визначені підрозділи.

В рамках операційної цілі "розбудова міжнародних коаліцій, прозорість допомоги та фінансування" поставлена мета - до кінця поточного року провести аудит міжнародних домовленостей і зобов’язань партнерів, забезпечити фінансування українського оборонно-промислового комплексу партнерами мінімум на $5 млрд, інтегрувати Україну в Європейську програму інвестицій в оборону, Європейський оборонний фонд і ініціативу SAFE.

Операційна ціль "модернізація військово-промислової політики" передбачає запуск пілотних спільних виробництв за кордоном (Данія, Нідерланди тощо) та погодження Drone Deal з США до грудня 2025 року. До кінця вересня поточного року планується укласти ліцензійні договори з вітчизняними виробниками дронів-перехоплювачів, до кінця жовтня - запровадити програми держпідтримки підприємств ОПК через механізми фінансового лізингу та звільнити від ввізного мита та ПДВ товари для виробництва оборонної продукції, що ввозиться на заміну знищеної.

Операційна ціль "оборонні закупівлі, фінансове управління та контроль у сфері закупівель" передбачає делегування повноважень для оборонних закупівель (у тому числі для використання донорських коштів через АОЗ) до жовтня поточного року, а до грудня - введення в промислову експлуатацію Реєстра зброярів.

В рамках операційної цілі "цифрова трансформація Сил оборони" передбачається до грудня запровадити сервіси, які зменшать навантаження на ТЦК на 15%, почати впровадження електронного обліку причин втрат техніки та особового складу, завершити цифровізацію процесу евакуації за допомогою Медичної інформаційної системи ЗСУ. До кінця вересня 2026 року має бути запущений Реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів і закриту електронну систему оборонних закупівель, інтегровану з DOT Chain (Defenсe), частка закупівель у системі має становити не менше 60%, не менше 90% військовослужбовців мають бути постійними користувачами "Армія+"; система "Резерв+" має забезпечувати не менше 80% звернень.

Операційна ціль "Посилення протиповітряної/протиракетної оборони" передбачає прийняття постанови щодо використання аеродромів державної авіації в умовах воєнного стану вже в поточному році. До кінця березня 2026 року планується ввести в дію архітектуру інтегрованої ПВО/ПРО на базі стандартів НАТО, а до кінця вересня створити суцільне радіолокаційне поле на пріоритетних напрямах і розгорнути не менш як 29 додаткових РЛП/постів.

Операційна ціль "впровадження технологічних геймченджерів" передбачає впровадження до кінця грудня поточного року технології тактичної розвідки, дистанційної взаємодії та евакуації, які забезпечать зменшення втрат особового складу вдвічі порівняно з аналогічними періодами активних бойових дій 2024-25 років. До кінця вересня 2026 року планується розгорнути бойові комплекси та автоматизовані системи управління вогнем у 80% маневрових бригад і довести частку уражень автономними/дистанційно керованими засобами у структурі вогневого впливу на 10%. До кінця наступного року автономні системи ураження, рішення зі штучного інтелекту, засоби радіоелектронної боротьби, аерокосмічна розвідка та гейміфікація управління мають бути інтегровані в єдину цифрову екосистему управління боєм.