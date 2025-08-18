Зеленський назвав сьогоднішні удари РФ по Україні “абсолютно показовими” перед зустріччю з Трампом

“Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі”, ‒ підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішні удари Росії по Україні абсолютно показовими. Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни”, ‒ заявив президент.

“Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі”, ‒ підкреслив він.

Зеленський додав, що це свідоме вбивство росіянами людей, зокрема. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про 7 загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Харківщина, 18 серпня 2025 року

Росіяни також свідомо вдарили по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. “Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності”, ‒ підкреслив Зеленський.

Одещина, 18 серпня 2025 року

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Сумщина, 18 червня 2025 року

“Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва”, ‒ каже український президент.