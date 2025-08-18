З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав сьогоднішні удари РФ по Україні “абсолютно показовими” перед зустріччю з Трампом

“Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі”, ‒ підкреслив президент України.

Зеленський назвав сьогоднішні удари РФ по Україні “абсолютно показовими” перед зустріччю з Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішні удари Росії по Україні абсолютно показовими. Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни”, ‒ заявив президент. 

“Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі”, ‒ підкреслив він.

Зеленський додав, що це свідоме вбивство росіянами людей, зокрема. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про 7 загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. 

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. 

Харківщина, 18 серпня 2025 року
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Харківщина, 18 серпня 2025 року

Росіяни також свідомо вдарили по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. “Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності”, ‒ підкреслив Зеленський.

Одещина, 18 серпня 2025 року
Одещина, 18 серпня 2025 року

Сумщина, 18 червня 2025 року
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Сумщина, 18 червня 2025 року

“Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва”, ‒ каже український президент.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies